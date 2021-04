Cảnh sát vây bắt 27 'quái xế' trên quốc lộ 50 lúc 3h sáng

Cảnh sát tuần tra đã bắt giữ 27 thanh niên đang tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 50 đoạn qua huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

3h sáng 26/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo vây bắt nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ, đua kéo xe trái phép trên quốc lộ 50 đoạn qua xã An Thạnh Thủy.

Khi phát hiện cảnh sát, nhóm thanh niên này bỏ chạy theo nhiều hướng. Cảnh sát đã bố trí lực lượng, bắt giữ 27 thanh niên và tạm giữ 44 xe máy. Qua kiểm tra, nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu, hình dáng để phục vụ cho việc đua kéo xe trái phép.

Nhiều xe máy đã thay đổi hình dáng, kết cấu. Ảnh: Đ.Đ.

Theo cảnh sát, trước khi bắt giữ nhóm thanh niên này, họ đã nhận được tin báo có hành trăm “quái xế” hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập, cổ vũ đua kéo xe trái phép trên quốc lộ 50.

Cảnh sát đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ tuần tra, mật phục và nhanh chóng khép kín vòng vây, bắt giữ những người liên quan.