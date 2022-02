Cảnh sát vào hang bắt kẻ trốn truy nã

Xác định bị can trốn truy nã lẩn trốn trong hang núi, công an tổ chức vây bắt, đưa bị can về trụ sở.

Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt giữ Triệu Văn On (54 tuổi, ở huyện Nguyên Bình).

Cảnh sát áp giải Triệu Văn On. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Theo công an, On phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và bị tống đạt quyết định khởi tố bị can ngày 4/1.

Do On trốn khỏi địa phương, Công an huyện Nguyên Bình ra quyết định truy nã với bị can này.

Ngày 9/1, xác định On lẩn trốn trong khu vực hang núi thuộc xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), lực lượng chức năng tổ chức vây bắt, đưa bị can về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.