Cảnh sát truy đuổi thanh niên phóng xe trộm cắp

Trọng khai được một người đàn ông nhờ vận chuyển xe máy trộm cắp từ TP.HCM về Long An để tiêu thụ.

Ngày 13/4, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM xác nhận đơn vị đã bàn giao Huỳnh Văn Trọng (18 tuổi, quê Long An) cho Công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, xác minh việc mang xe trộm cắp đi tiêu thụ.

Sáng 12/4, đại úy Huỳnh Minh Phụng và thượng úy Nguyễn Đình Nam (Trạm CSGT Tây Bắc) phát hiện Trọng phóng xe trên làn đường dành cho ôtô ở giao lộ quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

CSGT ra hiệu dừng xe nhưng Trọng bỏ chạy. Truy đuổi hơn một km, tổ công tác đã chặn được thanh niên này.

Huỳnh Văn Trọng và chiếc xe máy nghi bị trộm cắp. Ảnh: CSGT cung cấp.

Thời điểm cảnh sát lập biên bản, Trọng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Khi CSGT phát hiện ổ khóa xe này đã bị cạy phá, Trọng đã bỏ chạy.

Cảnh sát sau đó đã khống chế Trọng rồi bàn giao cho công an sở tại.

Thanh niên này khai được một người đàn ông nhờ vận chuyển xe từ An Sương (TP.HCM) về huyện Đức Hòa (Long An) để tiêu thụ.