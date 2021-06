Cảnh sát truy đuổi, nổ súng chặn ôtô thông chốt kiểm dịch

Trên quãng đường khoảng 20 km truy đuổi, lực lượng chức năng đuổi kịp 4 lần, ra hiệu lệnh dừng xe song tài xế vẫn không chấp hành.

Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đang tạm giữ tài xế Phạm Đức Bắc (43 tuổi) để tiếp tục xử lý và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, trưa 23/6, Bắc điều khiển ôtô 4 chỗ chạy đường ĐT 751 theo hướng Bình Dương đi Bình Phước. Khi xe di chuyển đến địa phận xã Minh Long (Chơn Thành, Bình Phước) thì gặp chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 4 nên được yêu cầu dừng xe kiểm tra y tế.

Thay vì chấp hành, Bắc tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng tại chốt đã truy đuổi và chặn được 4 lần nhưng chiếc xe vẫn di chuyển. Lúc này, cảnh sát buộc phải nổ 2 phát súng chỉ thiên nhưng anh ta vẫn không chấp hành và bỏ chạy cách chốt hơn 20 km. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các lực lượng, chiếc xe đã bị đón lõng bắt giữ.

Một chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phan Hồng Khanh (33 tuổi, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM và Lê Quang Hòa (37 tuổi, trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trước đó, Khanh và Hòa điều khiển 2 xe taxi di chuyển về hướng biên giới, Công an huyện Hớn Quản đã huy động lực lượng phối hợp với Công an xã An Phú tổ chức chốt chặn để kiểm tra. Kết quả đã phát hiện bắt giữ Khanh, Hòa cùng 5 người Trung Quốc đi trên 2 ôtô. Tất cả 5 người Trung Quốc đều không có giấy tờ liên quan việc nhập cảnh.