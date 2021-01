Cảnh sát truy đến tận nhà bắt kẻ cướp iPhone

Sau khi cướp điện thoại của người phụ nữ chạy xe máy, Phước tẩu thoát về nhà ở TP Hồng Ngự. Cảnh sát truy vết hơn 30 km, đến tận nhà bắt giữ kẻ cướp cùng tang vật.

Ngày 3/1, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Phước (29 tuổi, ở phường An Bình A, TP Hồng Ngự) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Sáng 31/12/2020, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (30 tuổi, ở huyện Tam Nông) chạy xe máy trên tỉnh lộ 844 từ xã Phú Thọ đến thị trấn Tràm Chim. Khi đến thị trấn, chị Thủy bị Phước chạy xe máy từ phía sau vượt lên cướp iPhone 6 Plus.

Phước cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Trần Khôn.

Kẻ cướp sau đó tăng ga tẩu thoát về hướng TP Hồng Ngự. Công an huyện Tam Nông truy vết, phối hợp cùng Công an phường An Bình A, đến 13h cùng ngày bắt giữ Phước ngay tại nhà cùng với tang vật.

Nghi phạm thừa nhận sau khi gây án đã bỏ chạy hơn 30 km về nhà, giấu điện thoại dưới tấm nệm trong phòng ngủ.