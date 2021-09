Cảnh sát TP.HCM tuần tra trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, sau quá trình áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội, các loại tội phạm không thể hoạt động. Do đó, sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, các băng nhóm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động. Đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ma túy, cho vay lãi nặng, tín dụng đen...