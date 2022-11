Cảnh sát San Francisco muốn dùng robot có khả năng sát thương

Theo Guardian, Sở Cảnh sát thành phố San Francisco - thuộc bang California, Mỹ, trong một bản dự thảo thay đổi chính sách đã đề xuất việc cho phép các robot của lực lượng cảnh sát sử dụng vũ lực gây sát thương khi xử lý các tình huống đặc biệt.

Theo đó, bản dự thảo chính sách của Sở Cảnh sát thành phố San Francisco sẽ cho phép các robot của lực lượng này dùng vũ lực sát thương trong trường hợp "người dân và sĩ quan cảnh sát đang gặp nguy hiểm về tính mạng và lực lượng cảnh sát không còn lựa chọn khác".

Đề xuất này cho biết việc trang bị cho các loại robot khả năng sử dụng vũ lực gây chết người sẽ hỗ trợ các sĩ quan cảnh sát "trong việc nhận biết và xử lý tình huống".

Bản đề xuất của lực lượng cảnh sát San Francisco bước đầu đã được ủy ban điều lệ của hội đồng giám sát thành phố phê duyệt. Theo đó, hội đồng giám sát của thành phố sẽ bỏ phiếu về việc thông qua bản đề xuất này trong tuần sau.

Trả lời Mission Local, một người phát ngôn của lực lượng cảnh sát thành phố San Francisco cho biết các thiết bị điều khiển từ xa trên thường được sử dụng trong các nhiệm vụ kiểm tra và rà phá bom.

Theo Verge, các robot thuộc mẫu Remotec mới được cảnh sát thành phố San Francisco sử dụng có thể được trang bị vũ khí.

Ngoài ra, mẫu robot F5A trước đó của lực lượng cảnh sát San Francisco cũng có thể sử dụng đạn súng săn trong các tình huống rà phá bom. Trong khi đó, các loại robot trong trang bị của quân đội Mỹ có thể được lắp thêm súng máy và súng phóng tên lửa.

