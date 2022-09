Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo người dân khi đi hát karaoke

Lãnh đạo Phòng PC07 khuyến cáo người dân khi đến quán karaoke cần hỏi nhân viên lối thoát hiểm trước khi bắt đầu ca hát. Khi xảy ra cháy, khách cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn.

Ngày 8/9, sau vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM (PC07), cho biết không chỉ khu công nghiệp, chung cư… mà quán bar, vũ trường, karaoke cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Theo đại tá Tâm, những địa điểm này có đông người tập trung trong một không gian kín, cách bài trí rất dễ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nếu xảy ra cháy nổ.

Thông thường, quán karaoke, vũ trường, quán bar có diện tích từ 200 đến 300 m2 nhưng chứa từ 100 đến 200 người.

Cảnh sát điều xe thang chữa cháy quán karaoke An Phú. Ảnh: An Huy.

Các cơ sở này được thiết kế dạng hình hộp, sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt lớn với âm thanh cực lớn, hệ thống đèn laser luôn hoạt động liên tục nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Mặt trước tòa nhà bị che chắn bởi biển quảng cáo, điều kiện thông gió hạn chế nên khi xảy ra cháy sẽ gây ra hiện tượng tụ khói, gây khó khăn cho việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Theo đại tá Tâm, quán karaoke, bar… phải được thiết kế đảm bảo có ít nhất 2 lối thoát nạn và bố trí phân tán. Cơ sở không đảm bảo yêu cầu này đều bị Cảnh sát PCCC tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động.

TP.HCM hiện có hàng trăm quán karaoke lớn nhỏ. Những quán này đều được yêu cầu phải có ít nhất 2 lối thoát hiểm thì mới được cấp phép hoạt động.

Để giảm và ngăn chặn nguy cơ cháy nổ ở quán karaoke, Phòng PC07 - Công an TP.HCM đưa ra nhiều khuyến cáo.

Cụ thể, khách khi đến quán karaoke, vũ trường phải hỏi nhân viên về lối thoát hiểm trước khi bắt đầu ca hát, vui chơi.

Khi có cháy, mọi người cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn gần nhất như ban công, cửa sổ, sân thượng.

Khi xây dựng quán karaoke từ 1.500 m3, chủ cơ sở phải lập hồ sơ thiết kế và gửi cơ quan Cảnh sát PCCC để thẩm duyệt và nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động. Đối với cơ sở kinh doanh karaoke dưới 500 m3 phải trang bị phương tiện, thiết bị PCCC.

Cảnh sát đập tường quán karaoke An Phú tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh: An Huy.

Các cơ sở karaoke thuộc dạng công trình tập trung đông người bắt buộc phải bố trí đủ 2 lối ra thoát nạn an toàn (buồng thang bộ kín hoặc cầu thang bộ bên ngoài nhà để hở).

Cơ sở karaoke có diện tích sử dụng từ 200 m3 hoặc từ 1.000 m3 trở lên phải trang bị hệ thống báo cháy tự động; đối với cơ sở karaoke cao từ 3 tầng trở lên hoặc có 1 đến 2 tầng diện tích từ 3.500 m2 phải được trang bị hệ thống chữa cháy tự động.

Chủ cơ sở phải tổ chức huấn luyện cho người sống và làm việc kiến thức PCCC, hướng dẫn họ sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy đã được trang bị và kỹ năng thoát nạn khi có cháy.

Không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn; không lắp đặt biển quảng cáo che lấp ban công của cơ sở; tầng sân thượng, mái phải bố trí thông thoáng và có lối lên từ tầng dưới qua thang cố định và cửa đi, không khóa cửa lối lên mái.

Vật liệu dùng để trang trí, ốp trần, tường cách âm cho gian phòng, đặc biệt là phòng hát karaoke, cần trang bị bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy, bên trong các vật liệu trang trí này không nên lắp đặt quá nhiều đèn chiếu sáng trang trí.

Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát PCCC theo số 114 đồng thời tổ chức việc thoát nạn, cứu người và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.