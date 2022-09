Cảnh sát PCCC TP.HCM hỗ trợ Bình Dương tìm nạn nhân trong quán karaoke

Dòng người đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke

Ngoài cổng Bệnh viện Đa khoa Thuận An, người thân nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú thất thần đứng dưới cơn mưa tầm tã. Họ đang chờ để nhận dạng thân nhân và đưa về an táng.