Cảnh sát nổ súng khống chế kẻ trộm chó

Phát hiện cảnh sát, nghi phạm trộm chó cầm kiếm cố thủ trong nhà buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên khống chế, bắt giữ.

Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Công (34 tuổi, trú huyện Đức Thọ), Nguyễn Đình Giáp và Lê Văn Nhi (cùng 27 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ Trần Xuân Phú (47 tuổi, trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) để làm rõ hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm nghi phạm cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, tối 23/1, tổ công tác Công an huyện Can Lộc làm nhiệm vụ tuần tra trên tỉnh lộ 548 phát hiện Nhi chạy xe máy chở 4 con chó nghi bị bắt trộm. Thấy công an, Nhi lao xe vào tổ công tác làm một cán bộ CSGT bị thương.

Từ lời khai của Nhi, công an bắt Giáp, Phú và Công tại nhà riêng. Thấy cảnh sát, Công dùng kiếm tự chế đe dọa, cố thủ trong nhà. Lực lượng chức năng phải dùng súng bắn chỉ thiên và đạn hơi cay để khống chế, bắt giữ nghi phạm.

Khám xét nhà những người liên quan, cảnh sát thu giữ 13 con chó, 2 bộ kích điện, 2 súng tự chế bắn điện cùng tang vật liên quan.

Nhóm nghi phạm dùng súng bắn điện trộm 17 con chó. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm nghi phạm khai trong hai ngày 22-23/1 đã dùng súng bắn điện bắt trộm 17 con chó của người dân ở huyện Can Lộc, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh với tổng trọng lượng khoảng 250 kg. Số chó này được nhóm nghi phạm bán lại cho Phú.