Cảnh sát nổ súng bắt giữ bị can trốn trại tạm giam

Trực đang di chuyển trên đường tại thị trấn Ea K’nốp (tỉnh Đắk Lắk) thì bị cảnh sát phát hiện. Quá trình truy đuổi, cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để khống chế kẻ trốn trại.

Chiều 1/9, lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) bắt giữ 2 bị can trốn khỏi trại tạm giam.

Ngày 30/8, Ksor Hái (16 tuổi) và Nguyễn Văn Trực (31 tuổi) và Nguyễn Trần Anh Quốc (29 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Pa, Gia Lai), trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa. Nhóm này bị Công an huyện Krông Pa phát lệnh truy nã và tổ chức truy bắt.

Công an nổ súng khống chế Trực. Ảnh: T.T.

Ngày 31/8, Công an huyện Ea Kar nhận được thông tin Hái và Trực đang lẩn trốn tại xã Cư Prông nên phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Krông Pa vây bắt. Lúc này, cảnh sát bắt giữ được Hái, còn Trực nhanh chóng tẩu thoát.

Đến sáng nay, Trực đang di chuyển trên đường tại thị trấn Ea K’nốp (huyện Ea Kar) thì công an phát hiện và dùng xe máy truy đuổi. Quá trình truy bắt, công an nổ súng chỉ thiên để khống chế nghi phạm.

Theo lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, hai bị can có người thân tại địa phương nên trốn qua đây để được chi viện. Khi cả 2 đang định trống đi nơi khác thì bị công an bắt giữ.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Trần Anh Quốc vẫn đang bỏ trốn.

Cảnh sát cho biết Ksor Hái bị truy tố tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản; còn Nguyễn Văn Trực bị truy tố tội Cướp tài sản.