Cảnh sát ngăn cuộc hỗn chiến giữa 2 băng nhóm ở công viên

Cảnh sát kịp thời ngăn chặn khoảng 20 thanh niên mang mã tấu, đao tự chế ra công viên hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 2/3, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang củng cố hồ sơ xử lý 17 thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến tại xã Tam An.

Nhóm thanh niên cùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Tối 31/12/2020, Công an xã Tam An nắm được thông tin nhóm thanh niên mang theo mã tấu, đao tự chế... chuẩn bị hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn tại công viên thuộc xã Tam An.

Công an xã Tam An đã báo cáo Công an huyện Long Thành để triển khai lực lượng ngăn chặn. Đến khoảng 23h30 ngày 31/12/2020, gần 20 thanh niên mang hung khí đi xe máy tụ tập tại công viên xã Tam An.

Khi những người này chuẩn bị xông vào chém nhau, lực lượng công an đã có mặt ngăn chặn. Các thanh niên đã vứt bỏ lại hung khí lên xe bỏ chạy.

Cảnh sát tiến hành truy xét và đến nay bắt giữ 17 thanh thiếu niên từ 15 tuổi đến 21 tuổi tham gia cuộc hỗn chiến.

UBND huyện Long Thành đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân đã phát hiện, ngăn chặn kịp cuộc hỗn chiến.