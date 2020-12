Cảnh sát ngăn chặn hàng chục vụ đua xe ở TP.HCM

Cài người vào các nhóm đua xe, Công an huyện Bình Chánh kịp thời ngăn chặn hàng chục nhóm đua xe và tạm giữ nhiều phương tiện.

Ngày 7/12, đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, thông tin tình hình phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Bình Chánh tổ chức 700 lượt tuần tra phòng chống đua xe với hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Cảnh sát giải tán hàng chục nhóm tổ chức đua với hàng trăm xe máy, lập biên bản xử lý hơn 600 trường hợp.

Cảnh sát giao thông xử lý nhiều nhóm thanh niên tụ tập đua xe. Ảnh: Công an cung cấp.

Đại tá Thảo cho biết các nhóm thanh niên trước khi đua xe thường cắt cử người túc trực tại trụ sở công an xã, huyện và các đơn vị nghiệp vụ. Khi thấy công an xuất quân, các thanh niên sẽ thông báo để nhóm giải tán.

Cảnh sát cũng cài người vào trong các hội, nhóm kín để nắm tình hình. “Các nhóm thanh niên khi mới nhen nhóm tụ tập để đua xe thì bị cảnh sát phát hiện, ngăn chặn”, đại tá Thảo nói.

Trưởng công an huyện Bình Chánh dẫn chứng trong ngày 6/12, Công an huyện Bình Chánh nắm thông tin 2 vụ thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Cảnh sát ra quân giải tán, lập biên bản xử lý gần chục người. Hay trước đó, đơn vị này đã giải tán nhóm hàng trăm người tụ tập đua xe trái phép, giữ 54 xe máy.

Công an huyện Bình Chánh được phân công quản lý hơn 1.000 tuyến đường với hơn 700 km. Còn những tuyến trọng điểm do các đội, trạm CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) quản lý.