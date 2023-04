Cảnh sát New York sẵn sàng ứng phó sau khi ông Trump bị truy tố

Sở Cảnh sát New York (NYPD) yêu cầu nhân viên mặc cảnh phục khi đi làm ngày 31/3 và sẵn sàng bị điều động trong trường hợp một cuộc biểu tình lớn nổ ra trong thành phố.

Cảnh sát New York đề cao cảnh giác do lo ngại biểu tình, thậm chí là bạo loạn, sau tin ông Trump bị truy tố. Ảnh: AP.

Theo New York Daily News, các nhân viên cảnh sát có thể được điều động tới tòa án hình sự quận Manhattan hoặc tháp Trump, những nơi có thể nổ ra biểu tình.

Quy định trên được NYPD đưa ra sau thông tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị một đại bồi thẩm đoàn ở quận Manhattan (New York, Mỹ) truy tố hôm 30/3. Ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị truy tố trong một vụ án hình sự.

Theo nguồn tin của CBS, số cảnh sát được huy động có thể lên tới 35.000 - bao gồm cả lực lượng cảnh sát mặc thường phục.

“Cơ quan mật vụ, văn phòng công tố quận Manhattan và cảnh sát New York sẽ cùng điều phối mạng lưới an ninh để đảm bảo điều tồi tệ không xảy ra”, ông Darrin Porcher, chuyên gia về an ninh và cũng là cựu thành viên NYPD, nói.

Trong khi đó, Thị trưởng New York Eric Adams cũng đã liên lạc với NYPD về vấn đề an ninh trong thành phố, theo CBS.

“NYPD tiếp tục theo dõi mọi hoạt động và chưa có mối đe dọa đáng kể với thành phố ở thời điểm này. NYPD luôn sẵn sàng đối phó với mọi sự việc trên thực địa và giúp người dân New York được an toàn”, một người phát ngôn của Thị trưởng Adams tuyên bố.

Đã có một số người Mỹ - bao gồm cả phe phản đối và ủng hộ quyết định truy tố - tập trung bên ngoài tòa án hình sự quận Manhattan, nhưng chỉ biểu tình trong trật tự. Cảnh sát New York cũng chưa phải bắt giữ ai liên quan tới quyết định truy tố ông Trump trong đêm 30/3.

