Cảnh sát Mỹ có ngoại hình giống The Rock

Cảnh sát Eric Fields đang được truyền thông Mỹ chú ý vì có vẻ ngoài giống sao phim "Fast & Furious".

Ngày 28/8, theo CNN, một cảnh sát ở tiểu bang Alabama đang được truyền thông quốc tế chú ý vì có ngoại hình giống siêu sao Dwayne "The Rock" Johnson.

Hình ảnh Trung úy Eric Fields lan truyền khắp mạng xã hội sau khi Văn phòng cảnh sát trưởng quận Morgan đăng ảnh của Fields lên Facebook. Viên cảnh sát và The Rock tương đồng từ chiều cao (khoảng 1,96 m) cho đến ngoại hình cơ bắp, đầu trọc và nụ cười đặc trưng.

Viên cảnh sát có ngoại hình giống The Rock gây chú ý. Ảnh: Twitter.

Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin AL.com, Eric Fields cho biết anh thường xuyên được so sánh với The Rock và Vin Diesel. "Tôi thường bị nhầm thành The Rock và Vin Diesel. Điều đó khá hài hước và có phần tâng bốc, tôi đoán vậy", Fields nói.

Hiện tại, lượng người theo dõi trên trang cá nhân của trung úy cảnh sát tăng nhanh chóng dù anh để chế độ riêng tư. Có người thậm chí gọi anh là Dwayne "The Cop" Johnson.

Theo HITC, Eric Fields là trung úy tại Decatur, văn phòng cảnh sát trưởng quận Morgan, bang Alabama. Anh có 17 năm kinh nghiệm làm cảnh sát.

Trong quá khứ, Fields nằm trong đội điều tra tội phạm. Sau thời gian phục vụ cộng đồng, anh được thăng cấp. Hiện tại, trung úy đảm nhận vị trí hướng dẫn sử dụng súng, huấn luyện chiến thuật.

The Rock gần đây dành thời gian ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: BackGrid.

Về phía The Rock, sau thời gian bận rộn với các hoạt động ra mắt phim Jungle Cruise, nam diễn viên hiện ở nhà riêng tại Beverly Park, Los Angeles, Mỹ.

Trong buổi dạo phố bằng ôtô, khi bắt gặp nhóm du khách, The Rock dừng lại tương tác và khiến người dân phấn khích. Họ hò hét, dùng điện thoại chụp ảnh sau khi phát hiện ngôi sao 49 tuổi đang cầm lái.

"Chúng tôi được The Rock hoan nghênh và chúc có chuyến đi tốt đẹp. Điều đó thật vui và bất ngờ", một khán giả viết trên trang cá nhân.