Cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm giết người nhờ một giọt máu

Cảnh sát bang Vermont đã bắt giữ nghi phạm giết người trong vụ án năm 1989 nhờ một giọt máu nhỏ.

Nghi phạm Michael Anthony Louise. Ảnh: Cảnh sát Bang Vermont.

Ngày 17/9/1989, người hàng xóm phát hiện cặp vợ chồng George Peacock, 76 tuổi và Catherine Peacock, 73 tuổi, chết trong nhà riêng trên đường U.S. Route 7, thị trấn Danby, hạt Rutland, Vermont. Cả hai bị đâm nhiều nhát. Tại hiện trường, không có dấu hiệu đột nhập vào nhà, cũng không có tài sản giá trị nào bị lấy đi.

Cảnh sát bang Vermont cùng chuyên gia pháp y đã thu thập các bằng chứng và tiến hành giám định, phân tích trong nhiều năm nhưng không có tiến triển.

Michael Anthony Louise, người cưới một trong những con gái của cặp này, được xác định là nghi phạm chính vào thời điểm đó. Các nhà điều tra đã nỗ lực tìm kiếm chứng cứ để chứng minh Louise giết người nhưng không thành công.

Tháng 5/2020, kết quả xét nghiệm ADN pháp y cho thấy ADN của nạn nhân George Peacock trùng khớp với vết máu trên xe của Louise thu được vào tháng 10/1989. Mẫu máu này đã được xét nghiệm trong quá trình điều tra trước đó, nhưng không thu được kết quả do công nghệ chưa phát triển.

Ngày 13/10, Cảnh sát bang Vermont phối hợp cùng Cảnh sát Bang New York đã bắt giữ Michael Anthony Louise, 79 tuổi, tại nhà riêng ở Syracuse, New York. Louise bị cáo buộc 2 tội danh giết người cấp độ 2. Hiện ông ta bị giam giữ ở New York trong khi nhà chức trách hoàn tất các thủ tục dẫn độ về Vermont.