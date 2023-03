Cảnh sát liên tiếp phá sới bạc ở miền Tây

Tiếp tục khởi tố bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và ra quyết định khởi tố một số bị can trong đường dây này.