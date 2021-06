Cảnh sát kịp ngăn nhóm cầm dao đi hỗn chiến

Trên đường cầm hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh, thiếu niên ngụ tại huyện Bến Lức (Long An) bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 9/6, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đơn vị này đang làm việc với 13 thanh, thiếu niên để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, tối 6/6, Công an xã An Thạnh, huyện Bến Lức, nhận tin báo có nhóm thanh, thiếu niên cầm hung khí đi chung 7 xe máy lưu thông trên đường tỉnh 830, đoạn qua xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Nhóm này chạy xe máy lạng lách, nẹt pô khiến nhiều người khiếp sợ.

Công an huyện Bến Lức đã phối hợp Công an xã An Thạnh có mặt kịp tại hiện trường. Lực lượng chức năng tạm giữ 7 xe máy cùng nhiều hung khí như: dao tự chế, mã tấu, chĩa, ống sắt, bom xăng tự chế, dây xích...

13 người khai ngụ tại thị trấn Bến Lức và một số xã lân cận. Tối cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đến khu vực xã An Thạnh để đánh nhau với một nhóm khác.