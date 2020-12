Cảnh sát kịp chặn nhóm thanh niên đi hỗn chiến

Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, nhóm thanh niên ở TP Biên Hòa về chuẩn bị cả bao mã tấu để đi trả thù. Cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết cơ quan này đang lập hồ sơ xử lý 11 thanh niên về việc mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 23h ngày 27/12, Công an TP Biên Hòa phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập tại khu phố 12, phường An Bình, chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn.

Các trinh sát Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường An Bình đã triển khai ngăn chặn vụ hỗn chiến.

Cảnh sát đã tạm giữ 11 thanh niên từ 18 đến 28 tuổi cùng ngụ ở phường An Bình và Long Bình Tân. Công an cũng thu giữ 6 cây mã tấu, 2 cây dao rựa, 2 cây giáo mà nhóm này chuẩn bị để đánh nhau.

Tại cơ quan công an, những thanh niên này khai nhận có mâu thuẫn với nhóm khác trong lúc hát karaoke. Nhóm này đã chuẩn bị hung khí để trả thù khi phát hiện nhóm đối phương đang có mặt tại phường An Bình.