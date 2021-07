Cảnh sát kết luận Ngô Diệc Phàm lừa đảo phụ nữ

Cảnh sát Bắc Kinh công bố báo cáo điều tra sơ bộ vụ việc của Ngô Diệc Phàm. Trong đó, nhiều lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc được xác nhận là sự thật.

Ngày 22/7, China Daily đưa tin cảnh sát Bắc Kinh thông báo chính thức thụ lý vụ án của Ngô Diệc Phàm. Cơ quan chức năng cho biết họ sẽ điều tra nam nghệ sĩ theo hai chiều là dựa trên cáo buộc xâm hại tình dục người vị thành niên, lừa đảo từ Đô Mỹ Trúc và tống tiền từ phía giọng ca sinh năm 1990.

Sau khi tiến hành thẩm vấn các bên liên quan, thu thập chứng cứ, cảnh sát Bắc Kinh kết luận những lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc có đủ cơ sở để xem xét tố tụng.

Sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chấm hết ở tuổi 31 vì bê bối đời tư.

Cơ quan chức năng xác nhận Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng, lấy lý do tuyển nghệ sĩ để lừa gạt phụ nữ. Trong thời gian thực hiện hành vi dụ dỗ các nữ sinh, anh có quan hệ với Đô Mỹ Trúc ở nhà riêng khi cô không còn tỉnh táo do say rượu.

Quản lý họ Phùng được xác định là người dắt mối hot girl sinh năm 2002 cho nam ca sĩ. Ba ngày sau vụ việc, chủ nhân hit July đã chuyển cho Mỹ Trúc 5.000 USD . Cả hai qua lại từ ngày 8/12/2020 đến tháng 4.

Liên quan đến việc mẹ Ngô Diệc Phàm báo cảnh sát Đô Mỹ Trúc lừa gạt, tống tiền, sau khi điều tra cảnh sát cho biết việc này không liên quan đến người đẹp 19 tuổi.

Kẻ tình nghi là người đàn ông họ Lưu (23 tuổi). Người này đã giả làm nạn nhân bị Ngô Diệc Phàm lừa tình để chiếm lòng tin của Đô Mỹ Trúc. Sau đó, anh ta mạo danh Mỹ Trúc liên hệ với luật sư nam ca sĩ, đòi bồi thường hơn 460.000 USD . Mẹ Ngô Diệc Phàm do không biết đã chuyển 77.000 USD cho Đô Mỹ Trúc.

Sau đó, Lưu tạo tài khoản giả mạo mang tên "Truyền thông Văn Hóa Phàm Thế Bắc Kinh", tự xưng là luật sư của Ngô Diệc Phàm đàm phán với Đô Mỹ Trúc, yêu cầu ký hòa giải và chấp nhận mức bồi thường 460.000 USD . Người đàn ông này đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Riêng cáo buộc nam nghệ sĩ lừa gạt, xâm hại các cô gái vị thành niên, cảnh sát cho biết vẫn đang điều tra, kết quả sẽ công bố sau.

Theo Sina, hiện tại báo cáo điều tra sơ bộ vụ việc của Ngô Diệc Phàm và Đô Mỹ Trúc là đề tài thảo luận nóng trên mạng xã hội Weibo.

Trên QQ, luật sư Triệu Tuấn nhận định nếu Ngô Diệc Phàm phạm pháp, anh sẽ chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật, khả năng cao nhất là bị trục xuất khỏi Trung Quốc.