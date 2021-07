Cảnh sát hình sự được cách ly ngay sau khi bắt tử tù mắc Covid-19

Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết các chiến sĩ bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An đều đã tiêm một liều vaccine nhưng vẫn được cách ly để đảm bảo an toàn.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 16/7, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, thông tin cụ thể về việc bắt giữ Nguyễn Kim An, tù nhân nhiễm nCoV trốn trại giam Chí Hòa hôm 13/7. Khoảng 1h ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt được Nguyễn Kim An khi tử tù này đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Thiếu tướng Tài khẳng định trong quá trình bắt giữ, công an đảm bảo an toàn cho cả người thi hành công vụ cũng như tù nhân. Các chiến sĩ thực hiện việc bắt giữ Nguyễn Kim An đã được đưa đi cách ly. Ông Tài cho biết thêm hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã được tiêm một mũi vaccine ngừa Covid-19. "Tối qua, Công an TP.HCM đã bắt đối tượng rất nguy hiểm vì biết người này đã dương tính với nCoV. Các cảnh sát hình sự rất dũng cảm và đã bắt được đối tượng, đưa về trại giam Chí Hòa", ông Tài cho hay. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: T.L. Ngay tối 15/7, tổ công tác đã xác định lộ trình của tử tù Nguyễn Kim An để thông báo kịp thời cho gia đình tài xế xe ôm (người giúp Nguyễn Kim An ngủ nhờ một đêm). Tổ công tác đã liên hệ cơ sở y tế để cách ly các trường hợp tiếp xúc gần. Tất cả địa điểm đối tượng đi qua đã được thông báo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương để thực hiện khai báo y tế, cách ly, tầm soát. Zing đặt câu hỏi về việc tại sao tử tù lại nhiễm nCoV và manh mối nào giúp Công an TP.HCM tìm được phạm nhân này. Ông Tài cho biết bệnh nhân nhiễm nCoV trong khu giam giữ được công an đảm bảo các điều kiện rất nhân văn và trách nhiệm. Ngoài ra, thiếu tướng Tài cho biết thời gian qua, công an đã đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong khu cách ly. Lực lượng công an đã xử phạt 816.000 lượt vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền gần 4,8 tỷ đồng . Tử tù Nguyễn Kim An tại phiên tòa phúc thẩm năm 2015. Ảnh: K.T. Ngày 21/9/2015, Nguyễn Kim An bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên y án tử hình về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Theo nội dung vụ án, An học cùng lớp với Lư Vĩnh Đạt tại một trường dạy nghề ở quận Tân Bình. Cần tiền tiêu xài, anh này nảy sinh ý định chuốc thuốc mê bạn để cướp tài sản. Tối 26/2/2014, nam sinh hẹn Đạt đến phòng trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chơi. Tại đây, An đưa chai nước pha thuốc mê mời bạn uống. Một lúc sau, Đạt bị sốc thuốc. Sợ mọi người phát hiện, An đè nạn nhân đến khi người này bất động. An lấy dây nylon trói chân nạn nhân rồi bỏ vào 2 bao tải sau đó chở đến cầu Phú Mỹ (quận 7) vứt xuống sông Sài Gòn. Đến ngày 11/3/2014, hung thủ bị công an bắt giữ. Nguyễn Kim An trốn khỏi trại giam Chí Hòa ngày 13/7 và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giữ sáng 16/7.