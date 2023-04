Cảnh sát hiện diện khắp New York sau khi ông Trump bị buộc tội

An ninh tại New York được thắt chặt sau khi ông Trump liên quan đến các cáo buộc hình sự. Cựu tổng thống cũng đã lên án mạnh mẽ về cáo buộc này và đã kêu gọi người ủng hộ biểu tình. Giới chức Mỹ cho biết mọi biện pháp an ninh cần được đảm bảo để không xảy ra vụ việc tương tự vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào năm 2021.