Cảnh sát Hàn Quốc điều tra show chiếu cảnh cha dượng đụng chạm con gái

Sở cảnh sát Jeonbuk Iksan nhận được nhiều khiếu nại liên quan đến Marriage Hell. Chương trình thực tế này đang bị chỉ trích vì chiếu cảnh cha dượng đụng chạm con gái.

Tối 21/12, tờ Star News đưa tin cảnh sát lên kế hoạch điều tra chương trình thực tế Marriage Hell do bác sĩ Oh Eun Young chủ trì. Sau khi tranh cãi về chương trình nổ ra, sở cảnh sát Jeonbuk Iksan nhận được nhiều khiếu nại liên quan đến vụ việc.

Trong tập phát sóng ngày 19/12 trên đài MBC của Marriage Hell, cảnh cha dượng thân mật với con gái 7 tuổi gây tranh cãi. Người cha liên tục ôm chặt và động chạm cơ thể con bất chấp việc cô bé nói không thích. Khi người vợ khuyên can, ông chồng vẫn tiếp tục thể hiện tình cảm với con.

Sau khi chương trình lên sóng, khán giả chỉ trích cha dượng và cho rằng người này có hành vi quấy rối tình dục. Ê-kíp sản xuất của chương trình cũng bị chỉ trích lạm dụng tình dục trẻ em. MBC đã xóa cảnh quay nói trên khi chương trình được phát sóng lại vào 20/12.

Người cha liên tục có cử chỉ gây tranh cãi với con gái.

Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn gửi khiếu nại đến Ủy ban Tiêu chuẩn Phát sóng với mong muốn Marriage Hell bị dừng phát sóng.

Chiều 21/12, ê-kíp sản xuất Marriage Hell cũng đưa ra lời xin lỗi. Chương trình cho biết muốn phản ánh một cách chân thực cuộc sống của các gia đình và từ đó đưa ra giải pháp, sự trợ giúp thiết thực.

"Đội ngũ sản xuất của chúng tôi và bác sĩ Oh Eun Young sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình lẫn trẻ em để giải quyết các vấn đề ngay cả sau khi chương trình phát sóng. Với những trẻ em có thể gặp trở ngại về tâm lý, chúng tôi dự định tiến hành kiểm tra chuyên môn và trợ giúp điều trị với bác sĩ Oh Eun Young. Bác sĩ Oh Eun Young cũng kiên quyết chỉ trích hành vi của người chồng trong suốt đoạn ghi âm dài khoảng 5 tiếng. Do đó, đây chỉ là sơ suất của tổ sản xuất. Từ giờ trở đi, chúng tôi rút kinh nghiệm và phát sóng những hình ảnh tốt đẹp hơn", ê-kíp cho biết.