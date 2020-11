Cảnh sát giải cứu nam thanh niên cố thủ trên nóc chung cư

Ngày 4/11, Công an huyện Bình Chánh đã đưa Đỗ Quang Danh (20 tuổi, quê An Giang) đến nơi an toàn. Nam thanh niên bị khống chế sau khi cố thủ nhiều giờ ở tầng 24 của chung cư HQC nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh) với ý định tự tử.