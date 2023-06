Cảnh sát đưa 250 người trong quán bar, nhà hàng ở TP.HCM về trụ sở

Kiểm tra 3 nhà hàng, quán bar ở quận 1, TP.HCM, cảnh sát thu giữ 12 bình khí N2O, 23 bình shisha, nhiều kiện thuốc hút shisha và đưa gần 250 người về trụ sở để test ma túy.

Thời điểm cảnh sát ập vào kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM, đang lập hồ sơ, xử lý sai phạm tại các nhà hàng, quán bar có xảy ra sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về việc tổng kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm có bán bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử và sử dụng ma túy trái phép, Công an quận 1 đã xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng ra quân kiểm tra xử lý các cơ sở có sai phạm trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra theo quy định. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 15/6, Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiểm tra cơ sở kinh doanh Nazril bar thuộc Công ty TNHH The Han (số 1 Trần Hưng Đạo), nhà hàng cafe HO-ME, số 58 Nguyễn Công Trứ và Công ty TNHH nhà hàng L.E.O, tầng 13-14 số 87A Hàm Nghi, quận 1.

Cảnh sát tìm thấy các bình khí cười. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhà chức trách ghi nhận các cơ sở có nhiều lỗi vi phạm như: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh hóa chất hạn chế; tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian 8h-24h hàng ngày. Bên cạnh đó, công an cũng thu giữ 12 bình khí N2O, 23 bình shisha, nhiều kiện thuốc hút shisha.

Cơ quan chức năng đưa gần 250 người từ 3 cơ sở trên về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện 12 người trong quán Nazril bar dương tính ma túy.

Cảnh sát đưa những người liên quan về trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Công an quận 1 và Công an quận Gò Vấp cũng đồng loạt tổng kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm có bán bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử và sử dụng ma tuý trái phép. Động thái này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo ANTT trên địa bàn.