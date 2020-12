Cảnh sát đột kích tụ điểm bay lắc ở Hải Dương

Cảnh sát phát hiện bên trong quán karaoke Hoàng Anh có 7 người dương tính với chất ma túy. Quán này thiết kế nhiều lớp cửa ra, vào để tổ chức cho khách bay lắc.

Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đang làm rõ 7 người có hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 20/12, Công an huyện Ninh Giang phối hợp với Công an xã Tân Hương ập vào kiểm tra quán karaoke Hoàng Anh ở khu 6, xã Tân Hương, do Nguyễn Văn Kết làm chủ.

Nhóm người bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Thời điểm này, cảnh sát phát hiện 7 người gồm 3 nam, 4 nữ (độ tuổi từ 15-37) đang bay lắc trong phòng hát. Cảnh sát thu giữ bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, chất bột màu trắng, viên kẹo hình hộp và mảnh vỡ màu xanh.

Nhóm này khai nhận số tang vật trên đều là ma túy tổng hợp. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 7 người đều dương tính với chất ma túy.

Theo công an, quán karaoke trên có hệ thống tường bao kiên cố với thiết kế nhiều lớp cửa ra, vào. Nơi đây trang bị hệ thống camera theo dõi, giám sát hiện đại.