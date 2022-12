​Cảnh sát đột kích sới bạc ở Vĩnh Long

Hàng chục người đang tụ tập đá gà ăn tiền bị cảnh sát bắt quả tang, tạm giữ số tiền 257 triệu đồng.

Nhóm người đánh bạc bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: C.A.

Chiều 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Mang Thít, triệt phá sới bạc quy mô tại khu đất trống ở xã Mỹ An.

Thời điểm trên, hàng chục người đang tụ tập tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Khi thấy cảnh sát, nhóm người ở hiện trường tháo chạy. Cảnh sát khép kín vòng vây, bắt quả tang 26 người, tạm giữ 48 xe máy, 22 điện thoại và số tiền 257 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao những người liên quan cùng tang vật cho Công an huyện Mang Thít tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.