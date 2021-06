Cảnh sát đột kích sới bạc ở Phú Quốc

31 người bị bắt quả tang đang đánh bạc khi cảnh sát bao vây sới tài xỉu ở đảo ngọc Phú Quốc.

Ngày 2/6, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình sự 19 người trong vụ đánh bạc tại đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông. 13 người liên quan khác đang được tại ngoại.

Những người liên quan vụ đánh bạc. Ảnh: Văn Vũ.

Đêm 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an TP Phú Quốc ập vào nhà của Nguyễn Thị Mỹ Dung (32 tuổi, ở đường Nguyễn Trung Trực, TP Phú Quốc).

Thấy người lạ, hàng chục người đang lắc tài xỉu ăn tiền vội bỏ chạy. Tuy nhiên, cảnh sát đã bao vây, bắt giữ những người này.

Ngoài chủ nhà, công an bắt quả tang 31 người đang đánh bạc, tạm giữ 2 bộ tài xỉu, gần 500 triệu đồng.

Trong gần 500 triệu đồng được cảnh sát tạm giữ khi đột kích sới bạc. Ảnh: Văn Vũ.

Theo cơ quan điều tra, Mỹ Dung tổ chức sới bạc này khoảng 6 tháng nay để thu tiền xâu. Mỗi ngày, hàng chục người đến nhà Dung lắc tài xỉu ăn tiền.

Để tránh sự truy bắt của công an, Dung thuê người cảnh giới từ xa. Quá trình đột kích, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã huy động nhiều trinh sát có kinh nghiệm phối hợp với công an TP Phú Quốc bao vây sới bạc này.