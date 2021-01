Cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết của rapper Iron

Khi khám xét nhà của Iron để điều tra, cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh.

Ngày 25/1, Naver đưa tin rapper Iron qua đời ở tuổi 29. Sports Kyunghyang trích lời của cảnh sát cho hay Iron được một bảo vệ phát hiện nằm trong bồn hoa bên ngoài khu chung cư nơi anh sinh sống.

Khi khám xét nhà của Iron để điều tra, cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh, song cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đây là một vụ mưu sát.

Nam rapper Hàn Quốc qua đời ở tuổi 29.

"Hiện tại chưa có nghi ngờ giết người. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể kết luận đây là một vụ tự tử. Do đó, cảnh sát cần có thời gian để điều tra thêm. Chúng tôi hỏi gia đình nạn nhân xem có họ quyết định khám nghiệm tử thi hay không. Về cơ bản, Iron sẽ được khám nghiệm tử thi sau khi gia đình đồng ý", đại diện cảnh sát Seoul chia sẻ.

Iron (tên thật Jung Heon Chul) sinh năm 1992. Anh nổi tiếng sau khi tham gia chương trình rap đình đám Hàn Quốc là Show Me the Money 3. Trong chương trình, tiết mục Malice và I Am do rapper thể hiện được đông đảo khán giả Hàn Quốc yêu thích. Kết thúc cuộc thi, Iron trở thành á quân. Tháng 9/2016, Iron phát hành album đầu tiên mang tên Rock Bottom.

Là rapper nổi tiếng, có lượng fan đông đảo nhưng Iron vướng nhiều ồn ào đời tư. Năm 2016, Iron bị kết tội sử dụng cần sa trái phép và lãnh án hai năm quản chế. Một năm sau, rapper bị truy tố tội hành hung, đe dọa bạn gái cũ. Rapper nhận bản án hai năm quản chế, 80 giờ phục vụ cộng đồng.

Iron được đánh giá là nghệ sĩ tài năng nhưng đời tư ồn ào vì tính cách bạo lực.

Tháng 12/2020, Sở Cảnh sát Yongsan, Seoul cho biết rapper Iron bị bắt vì hành hung bạn cùng phòng. Trước đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ A - người bạn cùng phòng của Iron. A buộc tội Iron đã đánh anh nhiều lần bằng gậy bóng chày.