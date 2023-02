Cảnh sát dập lửa kho chứa 200 tấn than suốt nhiều giờ

Khoảng 20h tối 19/2, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở kho than củi của bà Phan Thị Vân, thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi. Đám chảy đỏ rực cả vùng rộng lớn, khói đen tỏa ra nghi ngút bao phủ nhiều nhà dân xung quanh.

Ông Đào Dương Minh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Đông, cho biết hỏa hoạn xảy ra ở nhà kho chứa khoảng 200 tấn than củi cà phê và gỗ các loại của gia đình bà Vân.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tham gia dập lửa ở kho chứ 200 tấn than củi suốt nhiều giờ. Ảnh: Minh Hoàng.

Năm 2018, bà Vân sống ở thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa) đến đây thuê xưởng cơ khí của ông Phạm Khắc Tín để làm kho kinh doanh than củi. Những ngày qua, gia dình bà Vân nhập lô hàng than củi chuyển từ Gia Lai về thì xảy ra sự cố hỏa hoạn.

“Sau khi đám cháy xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng 7 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên do khối lượng than củi quá lớn lại trải rộng ở nhà kho rộng hàng nghìn mét vuông nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn”, ông Minh nói.

Đến 9h sáng 20/2, hỏa hoạn nơi đây vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Kho than vẫn âm ỉ cháy, bốc khói mịt mù lan rộng ra các khu dân cư.

Trước đó, ngày 10/2, một vụ cháy lớn bùng phát tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại EPS Miền Trung tại Khu làng nghề Tịnh Ấn Tây (TP Quảng Ngãi) gây thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng .

