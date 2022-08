Cảnh sát dẫn giải cựu đại tá Phùng Anh Lê đến tòa

Bốn ngày sau khi nghi phạm tạm giữ, người thân của Tài đã nhờ ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị can Lê) tác động để Công an quận Tây Hồ cho Tài ra về. Cơ quan chức năng xác định ngày 22/9/2016, sau khi nhận 110 triệu đồng từ ông Bảy, bị can Lê chỉ đạo cấp dưới thả nghi phạm. Quá trình tố tụng, VKS đã đổi tội danh khởi tố ông Lê sang tội Nhận hối lộ.