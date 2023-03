Cảnh sát Đài Loan ráo riết tìm hai vỉ trứng bị đánh cắp

Chỉ trong 4 tiếng, cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm và lấy lại hai vỉ trứng bị đánh cắp. Người phụ nữ thậm chí được đài truyền hình phỏng vấn.

Yeh được đài truyền hình phỏng vấn sau khi trình báo mất trứng. Ảnh: FTVNEWS.

Đài Loan (Trung Quốc) đang đối mặt tình trạng thiếu trứng trầm trọng. Trong khi các vấn đề về nguồn cung, như dịch cúm gia cầm, chưa được giải quyết, nhiều người dân phải tìm mua trứng trong tuyệt vọng.

Mới đây, câu chuyện người phụ nữ báo cảnh sát khi bị đánh cắp hai vỉ trứng đã nhanh chóng lan truyền và khiến nhiều người bật cười thích thú, SCMP đưa tin.

Theo đó, ngày 12/3, người phụ nữ họ Yeh (38 tuổi) đã đi 5 cửa hàng khắp thành phố Tân Bắc để tìm mua trứng. Cuối cùng, cô cũng mua được 2 vỉ trứng cuối cùng trên kệ của một cửa hàng.

Cô đã để hai vỉ trứng trong giỏ xe đạp để vào siêu thị mua thêm thực phẩm. Tuy nhiên, ít phút sau quay lại, những quả trứng đã biến mất.

Yeh lập tức trình báo vụ trộm với cảnh sát.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hàng chục camera giám sát xung quanh khu vực siêu thị, trong vòng 4 giờ đã bắt giữ người đàn ông 61 tuổi ăn trộm những quả trứng.

Yeh được đài truyền hình phỏng vấn, cô đã bày tỏ sự "bức xúc" vì bị trộm của mình.

"Tôi rất vui. Đây là lần đầu tiên tôi đến đồn cảnh sát, và cũng là lần đầu được lên bản tin nhờ những vỉ trứng này", Yeh nói.

Cô cũng thấy buồn cười vì hai vỉ trứng bị đánh cắp nhưng chiếc xe đạp thì không.

Đài Loan đang đối mặt tình trạng thiếu trứng trầm trọng. Ảnh: Reuters.

Đài Loan đã phải đối mặt với tình trạng thiếu trứng nghiêm trọng do dịch cúm gia cầm bùng phát, dẫn đến 220.000 con gà bị tiêu hủy. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do các vấn đề về nguồn cung do xung đột trên thế giới và thời tiết lạnh giá.

Trong bối cảnh giá cả tăng cao và các vấn đề về nguồn cung, các siêu thị đã đưa ra khẩu phần hạn chế khiến một số người phải thực hiện các biện pháp tuyệt vọng để mua trứng.

Tình trạng khan hiếm cũng dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười, khi mọi người tìm mọi cách chỉ để có trứng ăn.

Vào ngày 11/3, trung tâm hiến máu ở quận Nghi Lan đã thu hút cả hàng dài người xếp hàng 2 tiếng đồng hồ trước khi mở cửa sau khi tuyên bố sẽ tặng một hộp 30 quả trứng cho mỗi người, áp dụng với 100 người hiến đầu tiên.

Đầu tháng này, CTS News của Đài Loan đưa tin một con ngỗng mẹ ở thành phố Tân Bắc đã đẻ 7 quả trứng và tất cả chúng bị đánh cắp.

Để xoa dịu con vật đang bị tổn thương, một người tốt bụng đã mua một quả trứng ngỗng đã được thụ tinh cho con ngỗng ấp.