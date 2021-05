Cảnh sát cứu cô gái định nhảy lầu ở TP.HCM

Cô gái trèo ra lan can tầng 18 chung cư Era Town (quận 7) với ý định tự tử nhưng sau đó được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Vụ việc xảy ra trưa 2/5, tại tầng 18 của block A4 thuộc chung cư Era Town, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM.

Theo cảnh sát, thời điểm trên, người dân sống tại chung cư Era Town phát hiện một cô gái khoảng 16 tuổi leo ra lan can tầng 18, block A4 của chung cư với ý định tự tử.

Các cư dân sau đó hô hoán, khuyên giải cô gái đi vào bên trong nhưng người này không đồng ý. Những người có mặt tại hiện trường đã báo cho công an địa phương đến hỗ trợ.

Cảnh sát giải cứu cô gái ngồi ở lan can tầng 18 chung cư. Ảnh: T.A.

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ Công an phường Phú Mỹ cùng đội cứu hộ cứu nạn của lực lượng PCCC Công an TP.HCM được huy động tới hiện trường.

Công an phường Phú Mỹ phong tỏa khu vực trước chung cư. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM tiếp cận từ phía trong căn hộ và đưa cô gái vào trong an toàn.