Cảnh sát công nghệ cao ngăn Facebooker tự tử

Phát hiện nam thanh niên 22 tuổi đăng tải ý định tự tử lên Facebook, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng công an ở tỉnh Bình Dương tìm ra chủ tài khoản.

Tối 30/7, Bộ Công an cho biết thông qua kênh liên hệ khẩn cấp của Facebook và Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương cứu sống nam thanh niên 22 tuổi.

T.Q.T. sau khi được cứu sống.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 29/7, thông qua kênh liên hệ khẩn cấp của Facebook và Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được thông tin một Facebooker tại Việt Nam đăng tải ý định tự tử lên Facebook.

Sau khi rà soát không gian mạng, cảnh sát công nghệ cao đã tìm ra chủ tài khoản có ý định tự tử là T.Q.T (sinh năm 2000, ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Ngay sau đó, lực lượng của Bộ Công an lập tức liên hệ với công an ở thành phố Dĩ An để truy tìm Facebooker, ngăn hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Đến 22h30 cùng ngày, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tìm được T.Q.T. Lúc đó, anh ta đã uống 80 viên Panadol và 40 viên an thần. Hiện trường còn có gần 300 viên thuốc đã bóc ra khỏi vỉ thuốc.

Thanh niên 22 tuổi được công an phường đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tường trình với cảnh sát, T. nói buồn chuyện gia đình, nên bồng bột nảy sinh ý định tự tử rồi đăng tải nội dung này lên Facebook.