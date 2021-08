Cảnh sát cơ động Tây Nguyên gác chốt ở TP.HCM

Tại điểm chốt quốc lộ 1 (trước cổng Đại học An ninh, TP Thủ Đức), lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát người dân đi từ hướng Đại học An ninh ra quốc lộ. "Lưu lượng xe cộ qua chốt hiện ít hơn khá nhiều so với những ngày trước. Người đi xe máy khi qua khu vực này phải xuất trình giấy đi đường, thực hiện khai báo y tế. Ôtô được phép qua chốt khi cung cấp được mã code đính kèm thông tin lịch trình, khai báo y tế", đại úy Nguyễn Văn Thanh cho biết.