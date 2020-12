Cảnh sát chặn ôtô tải chở hơn 100 bánh heroin

Chặn ôtô tải chạy trên quốc lộ 1 qua Nghệ An, công an phát hiện hơn 100 bánh heroin và nhiều bao tải ma túy dạng đá cất giấu trên xe.

Tối 23/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Sáng cùng ngày, Công an Nghệ An tiếp nhận nguồn tin về ôtô tải chạy trên quốc lộ 1 qua Nghệ An có dấu hiệu nghi vấn chở hàng cấm. Hàng chục cảnh sát được điều động đã chặn bắt, vây ráp ôtô tải này khi phương tiện đi qua khu vực ngã ba Nam Cấm, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát tìm thấy hơn 100 bánh heroin và nhiều bao tải ma túy dạng đá trên thùng xe.

“Công an đang tạm giữ người và tang vật để điều tra. Chuyên án đang được điều tra mở rộng nên chưa thể cung cấp thêm thông tin”, lãnh đạo Công an Nghệ An cho hay.