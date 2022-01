Cảnh sát chặn nhiều YouTuber đổ về Tịnh thất Bồng Lai

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai, người dân sống gần khu vực được khuyến cáo không quay phim, chụp hình và cấm tụ tập đông người.

Ngày 6/1, đại diện Công an tỉnh Long An xác nhận đơn vị này chỉ mới khởi tố vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, chưa khởi tố bị can.

Nhà chức trách đang lấy lời khai ông Lê Tùng Vân (89 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) và những người liên quan để làm rõ dấu hiệu phạm tội Loạn luân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Hơn 200 cảnh sát phong tỏa các con hẻm

Theo ghi nhận của Zing, 2 ngày sau khi kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai, cảnh sát vẫn túc trực tại khu vực ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa), để đảm bảo an ninh. Nhiều YouTuber khi đến gần tịnh thất để ghi hình đều bị lực lượng chức năng mời ra khỏi khu vực.

Ông Huỳnh Văn Lến (55 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) cho biết khoảng 7h ngày 4/1, khoảng 200 cán bộ Công an huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An đi xe đặc chủng đến phong tỏa các con hẻm dẫn vào ấp Lập Thành.

Ông Lến kể lại vụ việc. Ảnh: An Huy.

Khi đó, người dân sống gần Tịnh thất Bồng Lai được khuyến cáo không được cầm điện thoại quay phim, chụp hình và cấm tụ tập. Người ngoài địa phương không được vào khu vực ấp.

“Có người vào được thì khi ra khỏi ấp cũng phải bỏ lại xe. Cảnh sát cho biết khi nào khám xét xong Tịnh thất Bồng Lai mới được lấy phương tiện ra khỏi khu vực. An ninh được thực hiện rất nghiêm”, ông Lến kể.

Ông Lến cho biết trước khi công an điều tra Tịnh thất Bồng Lai, ông đã nghe hàng xóm bàn tán nhiều chuyện. Tuy nhiên, mọi người không có bằng chứng và chưa bao giờ tiếp xúc với những người trong tịnh thất.

Sốc khi hay tin

Bà N.T.N. (62 tuổi, ngụ địa phương) cho biết đã rất sốc khi hay tin Tịnh thất Bồng Lai bị kiểm tra. Người phụ nữ này không tin bên trong khu nhà bọc kín tôn để tu hành, ăn chay, lại có thể xảy ra những chuyện tày trời.

Một phần căn nhà ở Tịnh thất Bồng Lai đang được xây dựng dang dở. Ảnh: An Huy.

Theo bà N., khoảng 7 năm trước, nhóm hơn 10 người gồm nam, nữ và trẻ con từ TP.HCM về địa phương sinh sống với danh nghĩa tu tại gia. Họ bắt đầu xây dựng hàng rào và sống biệt lập, không tiếp xúc với dân địa phương. Không ai hay biết họ sống và sinh hoạt thế nào ở bên trong.

Bà N. kể hôm cảnh sát phong tỏa tịnh thất để kiểm tra, một nam thanh niên cạo trọc đầu ở bên trong nhảy qua hàng rào, ôm hành lý bỏ trốn. Anh ta bị cảnh sát đuổi theo bắt giữ, đưa lên xe đặc chủng chở đi.

“Họ không mâu thuẫn với xóm làng, nhưng nếu họ sống lệch lạc mà để tồn tại thì ảnh hưởng đến cộng đồng”, bà N. nói.

Chiều 5/1, khi cảnh sát rời đi, việc đi lại của người dân trở lại bình thường. Tuy nhiên, khu vực gần tịnh thất vẫn còn cảnh sát bảo vệ và cấm tụ tập.

Ông Lê Văn Bích, Trưởng ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa), cho biết lúc 19h ngày 4/1, sau khi lực lượng chức năng khám xét xong Tịnh thất Bồng Lai, ông đã phối hợp ký biên bản và hoàn thành các thủ tục.

Theo Trưởng ấp Lập Thành, vụ việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi ở Tịnh thất Bồng Lai kéo dài lâu, dư luận xôn xao.