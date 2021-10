Cảnh sát chặn đường, vây bắt cả trăm người tụ tập, đua xe

Sau gần 4 giờ, cảnh sát đã vây bắt 95 môtô cùng 190 trường hợp có hành vi lạng lách, nẹt pô, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm... trên đoạn đường đi thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm này ở lứa tuổi từ 16 đến 23. Lợi dụng việc nới lỏng một số biện giãn cách, vào cuối tuần, họ thường tụ tập trên tuyến đường từ thị trấn Hợp Châu lên thị trấn Tam Đảo và có dấu hiệu tổ chức đua xe, gây mất an ninh trật và bức xúc trong người dân.

Cảnh sát chặn đường, bố trí thành nhiều lớp để xử lý các trường hợp vi phạm vào chiều 17/10. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an huyện Tam Đảo phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động tổng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Từ 14h30 đến 18h ngày 17/10, cảnh sát đã bố trí lực lượng thành nhiều lớp để ngăn chặn các trường hợp trên bỏ chạy, chống đối.

Trước đó vào đầu tháng 10, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng công an toàn quốc, đặc biệt là CSGT thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống đua xe trái phép, bảo đảm thông tin an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19 sau thời điểm cả nước nới lỏng giãn cách.