Cảnh sát chặn bắt nhóm đua xe ở Hà Nội

Nhóm đua xe bị cảnh sát hình sự và CSCĐ bắt giữ khi lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường phố.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 10 thanh thiếu niên (7 nam, 3 nữ) liên quan vụ đua xe gây mất an ninh, an toàn trên các tuyến phố trung tâm.

10 bị can trong vụ việc. Ảnh: H.N.

Khuya 6/4, Vương Quang Minh (17 tuổi) cùng 13 người khác đi xe máy tìm đoàn đua để cổ vũ và nhập hội.

Đến phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, nhóm của Minh thấy khoảng 15 xe máy nẹt pô, bấm còi, lạng lách với tốc độ khoảng 70-80 km/h.

Sau khi nhập đoàn, Minh cùng Phạm Hoàng Long (17 tuổi) lái xe với tốc độ 90 km/h để vượt lên dẫn đầu. Nhóm thanh thiếu niên này chạy qua nhiều tuyến phố như: Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Hàng Vôi... tạo nên cảnh náo loạn trên đường.

Khi đến phố Trần Bình Trọng, đoàn đua bị tổ công tác CSCĐ và cảnh sát hình sự ngăn chặn. 6 người bị bắt hôm đó, nhóm còn lại bỏ chạy.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã triệu tập thêm 8 người liên quan nhóm đua xe trên.