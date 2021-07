Cảnh sát bất tỉnh khi khám nghiệm hiện trường vụ điện giật chết người

Một cán bộ công an đã bị điện giật bất tỉnh khi đang khám nghiệm hiện trường vụ việc đường dây trung thế phóng điện gây chết người ở Bình Dương.

Tối 4/7, Công an thành phố Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương vừa khám nghiệm xong hiện trường vụ đường dây điện trung thế phóng điện làm một người dân tử nạn, một cán bộ công an bị thương.

Theo đó, khoảng 12h trưa cùng ngày, ông Võ Phước Thọ (52 tuổi, quê Đồng Tháp) ngồi câu cá ở bờ kè Rạch Đồn, đoạn gần cầu Vĩnh Bình, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An.

Trong lúc đưa cần lên cao để quăng câu, ông Thọ bị đường dây điện trung thế phóng điện, giật tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận thông tin, Công an thành phố Thuận An và nhân viên điện lực Thuận An có mặt lập hồ sơ, xử lý hiện trường.

Lúc này một cán bộ công an tiến lại hiện trường, cầm vào cần câu thì bất ngờ bị phóng điện khiến anh này bị điện giật bất tỉnh.

Nạn nhân được đồng nghiệp sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện. Sau khi điện được cắt, công tác khám nghiệm hiện trường tiếp tục được tiến hành.

Đường dây điện trung thế trước đây rất cao so với mặt đất, nhưng do quá trình san lấp, tái tạo bờ kè nên mặt đường đã nâng lên cao hơn và gần với đường dây điện.