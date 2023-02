Cảnh sát bắt người đàn ông lái ôtô đi nhận ma túy

Trần Đăng Phương (33 tuổi, ở An Giang) vừa nhận thùng hàng có chứa 400 gam ma túy được gửi từ TP.HCM đến An Giang, thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Chiều 23/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đăng Phương (33 tuổi, ở TP Long Xuyên) điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.



Ôtô bị can đã lái khi đến nhận ma túy bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết quả điều tra, trưa 5/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên phát hiện Phương đang lái ôtô đến chành xe (nơi nhận vận chuyển hàng hóa) ở phường Mỹ Quí để nhận thùng xốp được gửi từ TP.HCM.

Cảnh sát phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong có 5 túi mứt sấy khô. Kiểm tra các túi mứt, cảnh sát phát hiện bên dưới có 4 gói nylon chứa hơn 400 gam ma tuý dạng Ketamin.

Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Phương khai nhận số ma túy trên đã mua của một người ở TP.HCM và gửi về Long Xuyên qua chành xe nói trên.

Quá trình điều tra mở rộng, Phương còn thừa nhận trước đó đã nhiều lần mua ma túy từ TP.HCM chuyển về để phân lẻ bán lại kiếm lời.