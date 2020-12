Cảnh sát bắt 4 đàn em của Tèo '72 Nốt Ruồi'

Cảnh sát đã bắt được một số nghi can tham gia chém 10 người đi trên xe 16 chỗ ở An Giang.

Chiều 20/12, các lực lượng của Công an tỉnh An Giang và Công an TP Long Xuyên bắt được 4 nghi can trong vụ 10 người bị chém khi đi ăn cưới.

Các nghi can đang bị tạm giữ thuộc nhóm của Huỳnh Văn Tèo (Tèo “72 Nốt Ruồi”, 37 tuổi, ở khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) nhưng danh tính chưa được tiết lộ.

Mười ngày trước, Công an Long Xuyên ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Tèo, Trần Thanh Hoàng (Hoàng “Nhí”, 38 tuổi), Trần Anh Cường (Cường “Lé”, 43 tuổi) và Võ Ngọc Thế (Toàn Heo, 37 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Một số người liên quan với nhóm của Tèo đang bị cảnh sát truy tìm.

Những người liên quan vụ đâm chém tại TP Long Xuyên. Ảnh: Nhật Tân.

Vụ việc xảy ra trưa 5/12, bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Thiện và Trần Hoàng Tân (34 tuổi). Được Thiện nhờ hỗ trợ, Trung Minh Chiến (32 tuổi, vừa từ Bình Dương về quê huyện Thoại Sơn dự đám cưới) đã cùng nhóm bạn đến điểm hẹn ở thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn, An Giang) bằng ôtô 16 chỗ do Bùi Quốc Quân (31 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển.

Khi Tân bắn 2 phát chỉ thiên, nhóm của Thiện quay lại ôtô lấy dao tự chế chém thanh niên này thương tật 9% và làm Trần Minh Triết (bạn Tân) bị thương tích 30%.

Sau trận ẩu đả, nhóm của Thiện rời đi, còn Quân lái xe 16 chỗ chở nhóm của Chiến (10 người) về Bình Dương. Đến TP Long Xuyên, ôtô này bị nhóm của Tèo "72 Nốt Ruồi" chặn đường, đập vỡ kính và tấn công một số người bên trong.