Cảnh sát bắt 25 người cá độ đá gà

Sới gà quy mô lớn tại TP Long Xuyên (An Giang) đã bị công an triệt xóa, bắt giữ 25 người.

Trưa 8/1, hàng chục cảnh sát của Công an TP Long Xuyên và Công an tỉnh An Giang vây ráp sới gà tại khu đất trống ở khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, bắt 25 nghi can.

Tang vật tại hiện trường là 4 con gà, một chiếc cân, 2 cặp cựa sắt, 2 xe máy, 20 điện thoại di động và trên 83 triệu đồng.

Hàng chục người cá độ đá gà ở TP Long Xuyên (An Giang) bị bắt quả tang. Ảnh: Tiến Tầm.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP Long Xuyên, cho biết trường gà này do một số nghi can ở phường Mỹ Thạnh tổ chức. Sau thời gian hoạt động, điểm đánh bạc này thu hút nhiều người trong và ngoài địa phương đến tham gia, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân bức xúc.

“Người tổ chức cá độ đá gà đã cho đối tượng canh đường nên việc triệt phá trường gà này gặp không ít khó khăn. Công an Long Xuyên tích cực điều tra để xử lý nghiêm những người tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, trung tá Hậu nói.