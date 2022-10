Cảnh sát bắt 23 người đánh bạc trong vườn xoài

Trong khu vườn xoài ở vùng quê An Giang, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ 23 người đang tụ tập đánh bạc.

Ngày 25/10, Công an huyện Chợ Mới đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, củng cố hồ sơ xử lý 23 người liên quan về hành vi đánh bạc.

Cảnh sát cho biết trước đó vào chiều 24/10, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện tại khu vườn xoài thuộc ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân, có nhiều người tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Nhóm người đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Nghiêm Túc.

Công an huyện Chợ Mới phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để vây bắt. Khi lực lượng cảnh sát đến, nhóm người đánh bạc tháo chạy.

Cảnh sát đã khép kín vòng vây, bắt giữ 23 người liên quan, tạm giữ gần 60 triệu, 18 điện thoại, 30 xe máy và cùng các tang vật khác.

Tại trụ sở công an, những người này khai nhận sới bạc do Phạm Văn Phúc (35 tuổi, ở xã Bình Phước Xuân) đứng ra tổ chức.