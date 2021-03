Cảnh sát bắn chỉ thiên để khống chế 2 thanh niên

Bị truy đuổi, 2 thanh niên dùng dao chống trả lại những người làm nhiệm vụ. Cảnh sát phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên mới không chế được 2 người.

Sáng 9/3, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, lấy lời khai của 2 thanh niên để làm rõ vụ dùng hung khí chuẩn bị đi đánh nhau.

Khoảng 23h30 tối 8/3, tổ công tác C1 (thuộc lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng) tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu), phát hiện hơn 10 thanh niên cầm hung khí đi trên 5 xe máy, chạy về hướng cầu vượt Ngã Ba Huế.

Thấy cảnh sát, nhóm này bỏ chạy. Trước tình thế đó, đại uý Phùng Anh Đại Phúc, tổ trưởng C1, phải bắn 2 phát súng chỉ thiên, yêu cầu dừng xe nhưng cả nhóm không dừng lại. Hai thanh niên trong nhóm ngồi trên xe máy còn dùng khẩu trang che biển số trong lúc bỏ chạy.

Công an truy đuổi hơn 10 km và bắn nhiều phát súng mới khống chế được 2 thanh niên. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến đường Tôn Đức Thắng, một thanh niên ngồi sau xe máy vung dao chém về hướng cảnh sát. Thấy tình huống nguy hiểm, đại úy Phúc nổ thêm 2 phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên, những người này tiếp tục bỏ chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng.

Đến khu vực cầu sông Hàn, cả hai còn phóng dao cán dài về phía cảnh sát. Tiếp tục truy đổi hơn 10 km, đến khu vực sau lưng khách sạn Mường Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), tổ công tác bắt giữ được 2 thanh niên, bàn giao cho Công an phường Mỹ An điều tra theo thẩm quyền.

Cả hai khai tên là Vũ Minh Duy (trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) và Hồ Hữu Ngọc Lý (cùng 18 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Hai người này đang học lớp 11 tại Trường THPT Quang Trung. Do mâu thuẫn với một nhóm khác nên Lý và Duy rủ thêm 10 người mang dao đến địa điểm đã hẹn ở quận Liên Chiểu để đánh nhau.

Đến nơi, cả nhóm không gặp được đối thủ nên chạy xe máy đi tìm, rồi bị lực lượng 911 phát hiện. Công an đang củng cố hồ sơ xử lý 2 người này, đồng thời truy tìm những thanh niên còn lại.