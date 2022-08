Cảnh sát 141 truy quét thanh niên càn quấy trong đêm

Đâm chết cháu ruột vì không cho nghỉ nhậu

Anh C. không cho Hồ đi nghỉ, nên 2 bên xô đẩy, giằng co nhau. Bực tức vì bị cháu ruột chửi, Hồ lấy con dao nhọn ở đầu giường đâm một nhát vào vùng cổ khiến anh C. chết tại chỗ.