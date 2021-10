Cảnh sắc nơi vườn quốc gia gần biên giới Mỹ - Canada

Vườn quốc gia Glacier là một phần của Waterton-Glacier, công viên hòa bình quốc tế đầu tiên trên thế giới. Tổ hợp công viên có diện tích lên tới 457.514 ha, trải dài từ Alberta (Canada) tới Montana (Mỹ), ra đời nhằm kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai quốc gia Bắc Mỹ. Thời tiết ở vùng đất này rất thất thường, mức nhiệt độ chênh lệch trong 24 giờ cao nhất từng được ghi nhận lên tới 56 độ C (từ 7 độ C xuống âm 49 độ C) vào năm 1916. Điều này diễn ra do các luồng khí lạnh đối nghịch từ Bắc Cực và Thái Bình Dương gặp nhau. Ảnh: Vogue.