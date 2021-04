Cảnh quay Selena Gomez bị bắt

Loạt ảnh chụp Selena Gomez mặc áo dính máu thu hút sự quan tâm của khán giả. Đây là khoảnh khắc được chụp trong buổi ghi hình "Only Murders in the Building".

Ngày 11/4, Elle đưa tin về hình ảnh đang thu hút sự quan tâm từ khán giả của Selena Gomez. Cụ thể, trong loạt hình được chia sẻ rộng rãi, nữ diễn viên mặc áo dính máu và bị cảnh sát áp giải trên phố.

Theo Elle, loạt ảnh này được chụp tại hậu trường ghi hình phim Only Murders in the Building. Trong phân đoạn này, nhân vật của Selena Gomez hoảng sợ vì bị cảnh sát còng tay và áp giải. Lúc này, cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ vây nghi phạm giết người ở tòa chung cư tại thành phố New York (Mỹ). Khi ghi hình, xung quanh Selena Gomez có nhiều khán giả, họ chụp hình và chia sẻ trên mạng xã hội.

Loạt ảnh chụp Selena Gomez ở buổi ghi hình Only Murders in the Building được khán giả chú ý. Ảnh: Elle.

Only Murders in the Building là bộ phim về ba người lạ nhưng có chung nỗi ám ảnh về tội ác. Ba nhân vật chính trong phim do Martin Short, Steve Martin và Selena Gomez thủ vai. Ngoài ra, phim có sự tham gia của Amy Ryan và Nathan Lane. Hiện tại, nhà sản xuất chưa tiết lộ ngày phát sóng của mùa đầu tiên.

Trước Only Murders in the Building, Selena Gomez từng tham gia diễn xuất với vai Alex Russo trong series Những phù thủy xứ Waverly của Disney. Sau đó, cô giữ vai trò sản xuất phim. Năm 2019, Selena Gomez đóng The dead don't die và A rainy day in New York.

Trước đó, ngày 1/4, Daily Mail đăng loạt ảnh Selena Gomez trên phim trường Only Murders in the Building. Ngôi sao 29 tuổi trang điểm nhẹ nhàng và mặc trang phục kín đáo để giữ ấm. Trong loạt ảnh đời thường, Gomez được khen vẫn xinh xắn và dễ thương, dù gương mặt không thon gọn như đã qua can thiệp photoshop. Nguồn tin cho biết lịch ghi hình dày đặc nhưng cô vẫn giữ được tinh thần thoải mái.