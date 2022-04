Cảnh quay lừa khán giả trên màn ảnh Trung Quốc

Bộ phim Thành phố ánh sáng (Lưu quang chi thành) do Cảnh Điềm và Hứa Ngụy Châu diễn, có bối cảnh thời dân quốc. Do đó, cảnh hai diễn viên lái máy bay được thực hiện bằng kỹ xảo. Để tiết kiệm chi phí sản xuất, đoàn phim sử dụng phông nền ghép cảnh. Do không xử lý khéo léo, cảnh quay lộ hiệu ứng giả, chất lượng kém giống như bối cảnh trong trò chơi.