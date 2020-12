Cảnh quay khiến Peter Jackson tâm đắc trong ‘Chúa nhẫn’

Đạo diễn Peter Jackson tiết lộ rằng cảnh quay yêu thích của ông trong bộ ba phim “The Lord of the Rings” thực tế do một người khác thực hiện.

Yahoo! Movies đưa tin Peter Jackson mới tiết lộ cảnh phim ông tâm đắc nhất trong bộ ba phim điện ảnh The Lord of the Rings. Đó không phải đại cảnh chiến đấu, hay phân đoạn các Hobbit tề tựu ở cuối The Return of the King.

Thực tế, cảnh phim Jackson yêu thích nằm ở giai đoạn đen tối hơn của loạt phim, khi nhân vật Gollum do Andy Serkis thủ vai lần đầu bộc lộ trọn vẹn bản chất điên loạn trong tập The Two Towers.

Trả lời phỏng vấn Stephen Colbert, fan ruột của loạt tác phẩm Lord of the Rings, từ studio tại New Zealand, đạo diễn Peter Jackson hé lộ câu chuyện đằng sau cảnh phim đáng nhớ. Ông cho biết, đó là khoảnh khắc “nắm bắt được nhiều phần tinh thần” của bộ phim.

Đạo diễn Peter Jackson chỉ đạo Sean Astin diễn xuất trong một cảnh phim của The Lord of the Rings. Ảnh: New Line.

“Về bản chất, như mọi người đều biết, Gollum mang hai nhân cách: của anh chàng Sméagol lương thiện và của Gollum tà ác. Nói cách khác, gã có triệu chứng của bệnh đa nhân cách”, Jackson nói.

Vị đạo diễn tiếp tục: “Tới thời điểm đó, kịch bản phim vẫn chưa đưa ra tình tiết nào để làm rõ ý tưởng ‘Trong đầu gã này tồn tại hai nhân cách’. Thế nên, chúng tôi biết mình cần bổ sung cảnh đó vào tác phẩm”.

Nhưng Peter Jackson và cộng sự lập tức nhận ra họ không còn thời gian trống trong quá trình sản xuất để thực hiện cảnh quay phức tạp đến vậy.

Ông và Fran Walsh, đồng biên kịch kiêm nhà sản xuất bộ ba tác phẩm, đã vất vả nghiên cứu để tìm ra phương án vẹn cả đôi đường. Họ cần hé lộ chân tướng Gollum, nhưng đồng thời tránh phải viện đến sự xuất hiện của Elijah Wood và Sean Astin trên phim trường.

“Fran đã viết một cảnh phim, trong đó Sam và Frodo đang ngủ vùi. Vì họ cuộn người trong chăn, nên chúng tôi không cần tới sự xuất hiện của Elijah hay Sean. Bối cảnh cũng được dàn dựng đơn giản”, Jackson hồi tưởng.

Cảnh hé lộ bản chất của Gollum thực chất không phải do Peter Jackson đạo diễn. Ảnh: New Line.

“Nhưng chúng tôi cũng không còn nhân sự để đạo diễn. Vậy là tôi nói với Fran, ‘Vì cô là người viết ra cảnh đó, hãy thử đạo diễn nó đi’. Cô ấy đã viết và tự chỉ đạo thực hiện cảnh phim. Giờ cảnh độc thoại ấy đã trở nên khá nổi tiếng. Chúng tôi đều công nhận tầm quan trọng của nó trong việc giúp khán giả hiểu rõ bản chất Gollum”, vị đạo diễn nói.